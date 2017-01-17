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Hakem karı-koca birlikte voleybol maçını yönetti

KAYSERİ’de voleybol hakemi Alpaslan ve Hayriye Gerçel çifti birlikte maç yönetti. Voleybol İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Talas Spor Salonu’nda oynanan kulüplü küçük erkekler il birinciliğindeki Develi...

Hakem karı-koca birlikte voleybol maçını yönetti
KAYSERİ’de voleybol hakemi Alpaslan ve Hayriye Gerçel çifti birlikte maç yönetti.
Voleybol İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Talas Spor Salonu’nda oynanan kulüplü küçük erkekler il birinciliğindeki Develi Belediyesi ile Melikgazi Belediyespor maçını karı-koca yönetti. Yıllarca çeşitli maçlarda hakemlik yaptıktan sonra şimdi gözlemcilik yapan Alim Gerçel’in oğlu, ulusal voleybol hakemi olan Alparslan ile uzun yıllar hakemlik yaptıktan sonra ulusal voleybol gözlemciliği yapan Ömer Kesimci’nin kızı il hakemi Hayriye 6 yıl önce evlenmişti.
Develi Belediyesi ile Melikgazi Belediyespor arasında oynanan kulüplü küçük erkekler müsabakasında 2 çocukları bulunan çiftten Alpaslan Gerçel birinci hakem olarak görev yaparken il hakemi eşi Hayriye Gerçel ikinci hakem olarak görev yaptı Karşılaşmayı 50 yıllık hakemlik ve gözlemcilik yapan baba Alim Gerçel de izledi.

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