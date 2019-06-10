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'Hakaret' davasında CHP'li vekile 'zorla getirme' kararı (2)

TALİMATLA İFADESİ ALINACAK CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın avukatı Alperen Arık, CHP Kayseri İl Gençlik Kolları üyesi üniversite öğrencisi Seçkin A.'nın 'hakaret' suçundan tutuksuz yargılandığı davada müvekkilinin, şikayetçi...

'Hakaret' davasında CHP'li vekile 'zorla getirme' kararı (2)

TALİMATLA İFADESİ ALINACAK
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın avukatı Alperen Arık, CHP Kayseri İl Gençlik Kolları üyesi üniversite öğrencisi Seçkin A.'nın 'hakaret' suçundan tutuksuz yargılandığı davada müvekkilinin, şikayetçi olarak ifadesinin alınacağını söyledi. Avukat Arık, "Şikayetçi olarak davada yer alan Milletvekili Çetin Arık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında, seçim çalışmaları nedeniyle İstanbul'da. Kayseri'deki davaya da seçim çalışmaları nedeniyle  katılamayacak; ancak Ankara 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Haziran'da talimatla ifadesi alınacak. Bir milletvekilinin mahkemeye zorla getirilmesi söz konusu olamaz. Mahkemece sehven yapılan bu hatanın düzeltileceği bildirildi" diye konuştu.

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