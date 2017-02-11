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Hakan Öğretmenden, 23 yıl önce görev yaptığı Midyat'taki okula vefa

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), () - İSTANBUL Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Şenses, 23 yıl önce görev yaptığı Mardin'in Midyat İlçesi'ndeki Gülveren İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 161 öğrenciye kırtasiye malzemesi...

Hakan Öğretmenden, 23 yıl önce görev yaptığı Midyat'taki okula vefa

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), () - İSTANBUL Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Şenses, 23 yıl önce görev yaptığı Mardin'in Midyat İlçesi'ndeki Gülveren İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 161 öğrenciye kırtasiye malzemesi gönderdi.
Midyat’a bağlı Gülveren Mahallesi İlk ve Ortaokulu’nda 1994-1996 yılları arasında öğretmenlik yapan İstanbul Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Şenses, aradan geçen zamana rağmen Midyat’ı ve ilk görev yaptığı okulu unutmadı. Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 'kardeş okul' olarak seçtiği Gülveren İlk ve Ortaokulu’nda okuyan 161 öğrenciye içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini Midyat’a gönderdi.
Gülveren İlk ve Ortaokulu Müdürü Kudbettin Yenigün, "Değerli Hakan Şenses hocamız, kapsamında okulumuzdaki toplam 161 öğrenciye içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu hediye paketleri gönderdi. Bu bağlamda verdikleri emeklerden ve bu duyarlı davranışlarından ötürü başta sayın Hakan Şenses hocamıza ve bütün ekibine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Gönderilen kırtasiye malzemeleri, Okul Müdürü Kudbettin Yenigün ve öğretmenler tarafından öğrencilere dağıtıldı.

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