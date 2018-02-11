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Hakan Çavuşoğlu: Şehidimiz artık tüm Türkiye’nin evladıdır

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün Bursa'nın İnegöl ilçesinde...

Hakan Çavuşoğlu: Şehidimiz artık tüm Türkiye’nin evladıdır

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan babası Mustafa Aygül'e taziye ziyaretinde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’dan karayoluyla Ankara’ya giderken İnegöl ilçesine uğradı. İnegöl Yozgatlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde şehitler için düzenlenen mevlid-i şerif programına katılan Çavuşoğlu burada, Zeytin Dalı Harekatı’nda tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün babası Mustafa Aygül'e taziyede bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve İl yöneticilerinin de hazır bulunduğu programda şehit babasına başsağlığı dileyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Şehidimiz Halil Aygül önceden anne ve babasının evladıydı, artık tüm Türkiye’nin evladı oldu” diye konuştu. Kısa ziyaretin ardından Çavuşoğlu, Ankara’ya hareket etti

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