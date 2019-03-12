Hakan Baş: Fikirlerini harekete geçirenler başarılı oluyor

İSTANBUL, () - Altınbaş Üniversitesi’nde düzenlenen 2019 Girişimcilik ve İnovasyon Konferansında girişimciliğe dair deneyimlerini anlatan Hakan Baş, "Bütün insanların bir fikri vardır, önemli olan fikirleri hayata geçirmek, bunu yapabilen girişimciler başarılı oluyor" dedi.

Wired dergisi tarafından Eylül 2016’da 'Teknolojiye yön veren global 100 isim'den biri olarak gösterilen Girişimci Hakan Baş, Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü’nde düzenlenen 2019 Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları’nın birinci hafta konuğu oldu.

Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Arzu Çakar moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta iş dünyasındaki deneyimlerini paylaşan Baş, "Türkiye’de fikrimi birine söylersem çalarlar şeklinde bir korku var. Oysaki fikirden önemlisi fikri hayata geçirmeyi başarma aşamasıdır. Mesela yemeksepeti.com’da fikir 'online yemek siparişi verebilmek' bu çok büyük bir fikir değil, herkesin aklına gelebilecek bir konu, benim de aklımda vardı. Dediğim gibi önemli olan bunu hayata geçirebilmekti, uygun restoranlar bulup, iyi bir altyapı sistemi ile bunu hayata geçirip sürdürebilmek önemliydi ve bunu yaptılar" diye konuştu.

"KİŞİ KENDİ FİKRİYLE EVLENMEMELİ"

Herkesin her konuda uzman olmasının mümkün olamayacağını ve bu yüzden iyi bir ekip kurmak ve ekibi iyi yönetmek gerektiğini söyleyen Baş, “Kişi kendi fikriyle evlenmemeli, herkesi dinleyerek ortak akıldan bir sentez yaratmalı. Mesela bana fikir soruyorlar 'şu işi nasıl yapabiliriz?' diye, ben de fikrimi söylüyorum, ama benden fikir almaya gelen kişi kendi fikrinde ısrar ediyor. Türkiye’deki girişimcilerin en büyük sorunlarından bir tanesi bu fikri ısrar, bir girişimci yol almaya başladığında gerektiğinde fikirlerini değiştirebilmeli. Bu maalesef bizim ülkemizde çok görülmüyor” ifadelerini kullandı.

“18 yaşında bir genç, banka genel müdüründen daha fazla kazanabiliyor”

Türkiye’de çok fazla işgücü olduğunu ve iyi üniversitelerde çok iyi öğrencilerin bulunduğunu belirten Hakan Baş, “Bunları değerlendirip dünyada iyi işler yapabiliriz. Türkiye’de teknoloji alanında ileride global projelerin çıkması mümkün. Bence Türk genlerinde girişimcilik var, biraz gözü kara olmak gerekiyor ama çok da uçmamak gerekiyor. Türkiye’de girişimcileri destekleyen birçok oluşum var, inovasyon merkezleri, teknoparklar var. Mesela artık Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun birçok öğrenci kendi işini kurmak istiyor. Bu konuda olumlu bir değişim var. Ailelerin de bakış açısı değişiyor. Eskiden babam klavye ve mouseu saklardı oyun oynamayalım diye. Şu anda 18 yaşında bir çocuk e-spor oyuncusu olarak bir banka genel müdüründen daha fazla para kazanabiliyor. Bu ailelerin de bakış açısını değiştiriyor" dedi.

“İŞİNİ DOĞRU DÜRÜST YAP, ÇOK ÇALIŞ”

Herkesin girişimci olmak zorunda olmadığını aktaran Baş, "Hayattaki en önemli başarı mutlu olmaktır, bazen küçük bir rant için insanlar etik olmayan bir yola girer, bu tür insanların uzun vadedeki zararı çok daha fazla olur. İşini doğru dürüst yap diye bir tabir var, işi doğru dürüst yapıp çok çalışmak gerekiyor. Herkes kendi hayatındaki bireysel mutluluk formülünü bulmalı ve bu doğrultuda çalışmalı. Başarı bu şekilde gelecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.