Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Hakan Atilla davasının  çevirmenine örgüt propagandası davası...

      Özden ATİK / İSTANBUL, () SOSYAL  medya üzerinden ABD'de görülen Hakan Atilla davasındaki konuşmaları çevirmesiyle tanınan Sebla Küçük hakkında "Terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis...

Hakan Atilla davasının  çevirmenine örgüt propagandası davası...

 

 

 

Özden ATİK / İSTANBUL, () SOSYAL  medya üzerinden ABD'de görülen Hakan Atilla davasındaki konuşmaları çevirmesiyle tanınan Sebla Küçük hakkında "Terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Twitter hesabından ABD'de görülen Hakan Atilla davasını çevrileriyle tanınan çevirmen şüpheli Sebla Küçük'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Küçük'ün suça konu yaptığı paylaşımlara yer verilerek silahlı terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini överek örgüt propagandası yaptığı ileri sürüldü. Şüphelinin ifadesinde, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, ancak paylaşımlarının Reuters Top News isimli haber ajansından ve yurtdışından haber yapan bir sitesinden alıntı yapıp Türkçe'ye çevirerek paylaştığını söylediği belirtildi. 

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüphelinin paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamını aşacak nitelik ve boyuta ulaştığı ve terör örgütünün söylem ve amaçları doğrultusunda propaganda yaptığı kanaatine varıldığı kaydedildi. Şüphelinin PKK/KCK terör örgütü ve bu örgütün Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığı belirtilerek "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Küçük, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325