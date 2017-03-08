Hak-İş'in referandum kararı 'Evet'

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Yönetim Kurulu'nun bir toplantı yaptığını belirterek, ''16 Nisan'da yapılacak referandumda ülkemizin menfaatleri için 'evet' oyu verme kararı aldık'' dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Kayseri'de kurulu bulunan ve TMSF'ye devredilen Boydak Holding'te düzenlenen topla iş sözleşmesi imza törenine katıldı. Arslan, burada yaptığı açıklamada, ''Geniş bir müzakereden sonra toplantıda anayasa değişikliği üzerinde çalıştık ve evet noktasında bir mutabakatımız oldu. Daha sonra genişletilmiş başkanlar kurulu toplantımızı yaptık ve konu burada da görüşüldü, oybirliğiyle anayasa değişikliğinin Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğu, anayasa değişikliğine destek vererek Türkiye'nin var olan sorun stoğunu, yönetim kriziyle de daha çok artırmamanın ve Türkiye'ye yeni bir nefes aldırmanın, ülkeyi güçlü Türkiye yapmak için anayasa değişikliğinin önemli olduğunun altını çizerek oybirliğiyle kabul edilmiştir'' diye konuştu.

Aslan, Konfederasyonda yarın yapacakları bir basın toplantısıyla, Yönetim Kurulunun ve Başkanlar Kurulunun aldığı kararı açıklayacaklarını bildirdi. Türkiye genelinde konfederasyona üye sendikalarda 500 bin üyeleri olduğunu söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "'Türkiye genelindeki kampanyamızı da burada başlatmış olacağız. Bu kampanya kapsamında 21 Mart'ta Kayseri'de Sivil Dayanışma Platformuyla ortaklaşa bir etkinliğimiz olacak" dedi.



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