Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

Hak-İş'in referandum kararı 'Evet'

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Yönetim Kurulu'nun bir toplantı yaptığını belirterek, ''16 Nisan'da yapılacak referandumda ülkemizin menfaatleri için 'evet' oyu verme kararı aldık'' dedi. Hak-İş Genel...

Hak-İş'in referandum kararı 'Evet'
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Yönetim Kurulu'nun bir toplantı yaptığını belirterek, ''16 Nisan'da yapılacak referandumda ülkemizin menfaatleri için 'evet' oyu verme kararı aldık'' dedi.
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Kayseri'de kurulu bulunan ve TMSF'ye devredilen Boydak Holding'te düzenlenen topla iş sözleşmesi imza törenine katıldı. Arslan, burada yaptığı açıklamada, ''Geniş bir müzakereden sonra toplantıda anayasa değişikliği üzerinde çalıştık ve evet noktasında bir mutabakatımız oldu. Daha sonra genişletilmiş başkanlar kurulu toplantımızı yaptık ve konu burada da görüşüldü, oybirliğiyle anayasa değişikliğinin Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğu, anayasa değişikliğine destek vererek Türkiye'nin var olan sorun stoğunu, yönetim kriziyle de daha çok artırmamanın ve Türkiye'ye yeni bir nefes aldırmanın, ülkeyi güçlü Türkiye yapmak için anayasa değişikliğinin önemli olduğunun altını çizerek oybirliğiyle kabul edilmiştir'' diye konuştu.
Aslan, Konfederasyonda yarın yapacakları bir basın toplantısıyla, Yönetim Kurulunun ve Başkanlar Kurulunun aldığı kararı açıklayacaklarını bildirdi. Türkiye genelinde konfederasyona üye sendikalarda 500 bin üyeleri olduğunu söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "'Türkiye genelindeki kampanyamızı da burada başlatmış olacağız. Bu kampanya kapsamında 21 Mart'ta Kayseri'de Sivil Dayanışma Platformuyla ortaklaşa bir etkinliğimiz olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI  



 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.