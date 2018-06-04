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Haftalık kirası 1 milyon 220 bin euro olan 'Solandge' Bodrum'da

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'a, haftalık kira bedeli 1 milyon 220 bin euro olan, 85 metre uzunluğundaki 'Solandge' adlı lüks yat demirledi. Katarlı prensin Bodrum'da yapacağı düğün ve balayı için getirildiği öğrenilen yata,...

Haftalık kirası 1 milyon 220 bin euro olan 'Solandge' Bodrum'da

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'a, haftalık kira bedeli 1 milyon 220 bin euro olan, 85 metre uzunluğundaki 'Solandge' adlı lüks yat demirledi. Katarlı prensin Bodrum'da yapacağı düğün ve balayı için getirildiği öğrenilen yata, yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ve yiyecek takviyesi yapıldı.
Yunanistan'ın Kallithea Limanı'ndan Bodrum'a bugün öğle saatlerinde getirilen 'Solandge' adlı lüks yat, haftalık 1 milyon 220 bin euroluk kirasıyla dikkat çekiyor. 85 metre uzunluğundaki yatta mini denizaltı ve özel koruma timi bulunuyor. Yata, yaklaşık 14 tanker ile akaryakıt takviyesi yapıldı. Ayrıca Bodrum Gıda Çarşısı'ndan da sebze, meyve ve deniz ürünleri takviyesi gerçekleştirildi. Katarlı bir prensin Bodrum'daki lüks otelde düzenlenecek düğününün ardından gelin ve damadın, yatla 2 hafta Türkiye ve Yunanistan kıyılarında mavi yolculuğa ve balayına çıkacağı öğrenildi.

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