Haftada 2 gün eğitim alıp, 3 gün çalışacaklar

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, sektör tümleşik eğitim programıyla 4'üncü sınıf öğrencilerinin, haftada 2 gün üniversitede eğitim göreceğini, 3 gün ise organize sanayi bölgesindeki sanayi tesislerinde iş deneyimi kazanacağını söyledi.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tecer, organize sanayi bölgelerinin yoğun olarak bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, öğrenci ve işverenler için yeni projeye imza attıklarını söyledi. Çorlu Mühendislik Fakültesi’nin sektör tümleşik eğitim modeline resmen geçtiğini kaydeden Prof. Dr. Tecer, son sınıf öğrencilerine sanayi tesislerinde iş deneyimi imkanı tanıdıklarını dile getirdi. 8 mühendislik bölümünde, 106 öğretim elemanı ve yaklaşık 4 bin öğrenciyle lisans eğitimi sürdürdüklerini belirten Tecer, şöyle konuştu:

"Sektör tümleşik eğitim talebimiz üniversitemiz senatosunda onaylandı. YÖK’ün kabulü ve olurlarıyla da 2018- 2019 eğitim- öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak. 2018 kılavuzunda 767 bilgi notuyla Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde sektör tümleşik eğitim uygulanacağı ilan edilmiştir. Aynen şu ifadeyle 'Öğrenciler 4. sınıfın güz veya bahar yarıyılında sektör tümleşik eğitim kapsamında (STE) alanları ile ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarda eğitimlerini sürdürebilecektir' denilmektedir. Bizim fakültemizdeki tüm bölümlerde 8 ayrı bölümümüz var. 8 bölümümüzde son sınıf öğrencileri, uzatmalı öğrenciler de olabilir, haftanın 3 gününde sektörde çalışmaya başlayacaklar. Böylelikle öğrencilerimiz, buradan aldıkları teorik bilgileri uygulama şansı yakalamış olacaklar. İş yerlerindeki organizasyon ve süreçleri tanımış olacaklar, grupla beraber çalışma bilinci kazanmış olacaklar. Bu da onlara daha kolay istihdam olanakları sağlayacak" dedi.

Çorlu Mühendislik Fakültesi’nden mezun olan öğrencilerin daha fazla iş deneyimine sahip olacağını kaydeden Prof. Dr. Tecer, "Bu program sanayici, akademisyen ve öğrencileri ilgilendiriyor. Sanayici açısından da bu oldukça faydalı bir model. Bize bu konuda talepler de geliyordu. Bölgemiz biliyorsunuz muazzam bir iş dünyasına, iş potansiyeline, sanayi ve endüstri faaliyetlerine sahip bir bölge. Bu potansiyeli, öğrencilerimizin, bölgemizin ve ülkemizin faydasına katmaya gayret göstermiştik. Bu anlamda bu geldiğimiz noktada sanayici de sektör tümleşik eğitimle kendinin ihtiyaç duyacağı nitelikli personeli yetiştirme imkanını sağlayacak. Daha kısa sürelerde adaptasyonu sağlamış elemanla çalışma şansını yakalayacak ve daha önemlisi bunun için ayırdığı zaman ve paradan kurtulmuş olacak. Çünkü bu öğrencilerimizin sigortalarını üniversite olarak devletimiz ödüyor. Dolayısıyla ihtiyaç duyacakları özellikte ve nitelikte mühendis adayları ile çalışarak, onları kendi ihtiyaçlarına göre geliştirerek, daha kolay daha kısa sürede ve daha ucuza bir insan kaynağına sahip olmuş olacaklar" diye konuştu.

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