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Hafriyat kamyonu park halindeki 16 aracı biçti

  Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () KADIKÖY'de alkollü bir şoförün kullandığı hafriyat kamyonu park halindeki 16 araca çarptı, kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı. Alkollü şoför mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim...

Hafriyat kamyonu park halindeki 16 aracı biçti

 

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () KADIKÖY'de alkollü bir şoförün kullandığı hafriyat kamyonu park halindeki 16 araca çarptı, kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı. Alkollü şoför mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olay dün saat 23.00 sıralarında Kadıköy Moda'da meydana geldi. Çağlar Kınık'ın (33) yönetimindeki 34 ZCR 61 plakalı hafriyat kamyonu, sokakta sağlı sollu park halindeki araçlara çarpa çarpa ilerlemeye devam etti. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın da kaldırımla araç arasına sıkıştı. Kınık, hafriyat kamyonuyla ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri kamyonun peşine düştü. Kamyon daha sonra mahalle sakinleri tarafından Moda Burnu'nda yakalandı. Mahalle sakinlerinin haber verdiği polis ekipleri olay yerine geldi. Sürücü polislere teslim edildi. 

1.33 PROMİL AKOLLÜ
Yaralı kadın çağırılan ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.  Çağlar Kınık'ın 1.33 promil alkollü olduğu belirlenirken, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Hafriyat kamyonu da otoparka çekildi. 

VATANDAŞLAR YAKALAMIŞ
Hafriyat kamyonunu yakalayan mahalle sakinlerinden bir kişi olayı şöyle anlattı. “Dün akşam 00.30-01.00 sıralarında evimizde terasımızda otururken, inanılmaz bir gürültü duyduk. Dışarı baktık. Damperli büyük bir inşaat kamyonu inanılmaz hızlı bir şekilde buradan geçti. 4-5 tane aracın üzerinden paramparça ederek hızlı bir şekilde kaçtı. Biz hemen kendimizi sokağa attık. Aracı yakalamaya çalıştık. Moda'nın girişi çıkışı bellidir. Kapatmaya çalıştık. Moda Burnu'nda yanlış yola girerek kamyonu orada sıkıştırdık. Onu orada yakaladık 15-20 dakika polisi bekledik. Polise teslim ettik kendisini. Bir bayan arkadaşımız yaralandı. Onun durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Aracı sağa, kaldırıma sıkıştırdığı için geçen hanımefendiyi sıkıştırdı. Onu da ambulansla hastaneye götürdüler. Yakaladıktan sonra sürücünün alkollü olduğunu gördük." Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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