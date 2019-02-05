Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Hafriyat kamyonu evin bahçesine devrildi

Ersan SAN/İSTANBUL,()-BEYLİKDÜZÜ'nde yol çalışması yapıldığı sırada, belediyeye ait hafriyat kamyonu, freni boşalarak park edildiği yerden yokuş aşağı geri geri gidip bir evin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan...

Hafriyat kamyonu evin bahçesine devrildi

Ersan SAN/İSTANBUL,()-BEYLİKDÜZÜ'nde yol çalışması yapıldığı sırada, belediyeye ait hafriyat kamyonu, freni boşalarak park edildiği yerden yokuş aşağı geri geri gidip bir evin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Dereağzı Mahallesi Buket Sokak üzerinde meydana geldi. Yol çalışması yapıldığı sırada, Beylikdüzü Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu sürücüsü tarafından yol kenarına park edildi. İçerisinde kimsenin olmadığı sırada freni boşalan kamyon, yokuş aşağı geri geri gidererek müstakil bir evin bahçesine düşerek devrildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328