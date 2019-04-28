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Hafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildi (3)

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI İzmir'in Gaziemir ilçesinde B.K. idaresindeki 35 AY 197 plakalı hafif ticari aracın çapması sonucu Bürge Yolbilir'in (17) hayatını kaybettiği kazanın ardından olaya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı....

Hafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildi (3)

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
İzmir'in Gaziemir ilçesinde B.K. idaresindeki 35 AY 197 plakalı hafif ticari aracın çapması sonucu Bürge Yolbilir'in (17) hayatını kaybettiği kazanın ardından olaya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, Bürge Yolbilir ve bir kişi karşıya geçmeye çalıştığı sırada, yolun sağ şeridinden gelen B.K. idaresindeki  hafif ticari araç çarpıyor. Yolbilir'in önünden giden vatandaş kazayı yara almadan atlatırken, hafif ticari aracın çaptığı Yolbilir metrelerce savruluyor. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

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