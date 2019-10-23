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Hafif ticari araç park halindeki araçlara çarparak bakkala daldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bakkala daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iş yerindeki 2 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Dicle Mahallesi'nde...
GENEL 23.10.2019, 15:02
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bakkala daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iş yerindeki 2 kişi yaralandı.
Kaza dün akşam saatlerinde Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Delidolu'nun kullandığı 33 AGT 34 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak caddede park halindeki araçlarla çarptıktan sonra bir bakkala daldı. Kazada, iş yeri sahibi Emin Doğan ile yanındaki Eyüp Sabri Sela yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anı ise başka bir işyerindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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