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Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı

BODRUM'da, ünlü pop müzik şarkıcısı Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz'ün yaklaşık 2 yıldır işlettiği beach club'ın bir bölümü, kamusal alan işgali gerekçesiyle Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Bodrum Belediye Encümeni...

Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı
BODRUM'da, ünlü pop müzik şarkıcısı Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz'ün yaklaşık 2 yıldır işlettiği beach club'ın bir bölümü, kamusal alan işgali gerekçesiyle Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
Bodrum Belediye Encümeni 25 gün önce, şarkıcı Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün işletmesini yaptığı Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'nda bulunan 'La Plaj' isimli beach club'ın bir bölümünün, kamusal alan işgali nedeniyle yıkılmasına karar verdi. Ruhsatsız olduğu ileri sürülen beach club tahliye edildikten sonra, kamusal alana taşan bölümü geçen pazartesi günü dozer ve kepçelerle yıkıldı.
Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, Yalıkavak Mahallesi'nin Tilkicik Koyu'nda 2 yıl önce kiralayarak işletmesini yaptığı beach club ile ilgili, aralarında borç-alacak anlaşmazlığı olduğu ileri sürülen mal sahibi Sabahattin Akdeniz ile mahkemelik olmuştu.

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