Hacizli gemiden yakıt sızıntısı

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, hacizli gemilerin demirlediği Karadut Mevkii'nde 'Bodyer' adlı kuru yük gemisinden oluşan sızıntı dolayısıyla deniz yüzeyi yakıtla kaplandı.

Aliağa'nın Karadut Mevkisi'nde hacizli olarak demirli bulunan beş gemiden biri olan 97.8 metre boyunda, 3 bin 936 grostonluk, 1991 yapımı, Türk bayraklı 'Bodyer' isimli kuru yük gemisinin akaryakıt tankından bilinmeyen bir sebeple dün litrelerce yakıt denize sızdı. Gelen ihbar üzerine Aliağa Liman Başkanlığı yetkilileri, gemiden sızan yakıttan bölgenin zarar görmemesi için, geminin etrafını bariyerlerle çevirdi. Herhangi bir mürettebatın bulunmadığı gemi çevresinde ekiplerin aldığı önlemler sürerken, tankında bulunan akaryakıtın tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi. Aliağa Liman Başkanlığı'na bağlı ekipler, ikinci günde de deniz temizliği çalışmalarına devam etti. Hacizli gemilerin yol açabileceği çevresel felaketler ve deniz trafiğini tehdit etmesi ile ilgili çeşitli kurumların uyarılarına rağmen herhangi bir önlem alınmamasına karşı vatandaşlar tepkilerini dile getirirken, insan sağlığı ve doğaya karşı büyük tehdit oluşturan ve yıllardır hiçbir işlem yapılmayan gemilerle ilgili bir an önce çözüm bulunmasını istedi.



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