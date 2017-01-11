Hacizli gemi 3 mil sürüklenip karaya oturdu (2)

ESKİ YERİNE ÇEKİLDİ

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde şiddetli rüzgarda çapasından kurtulup 3 mil kadar sürüklendikten sonra karaya oturan Moldova bayraklı 'Esi Winner' adlı kuru yük gemisi için Sahil Güvenlik ve Aliağa Liman Başkanlığı harekete geçti. 2 römorkör, gemiyi karaya oturduğu Şakran Bozburun Mevkii'nden eski yeri olan hacizli gemilerin bulunduğu Karadut Mevkii'ne çekti. Geminin Perlas Commercial Ltd. adlı şirkete kayıtlı olduğu, üzerinde seferden men ve haciz şerhi bulunduğu belirtildi.

Öte yandan geçen ay bu gemiye giren 3 hırsız, içerdeki hurdaları çalarken yakalanmış, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), ()-

FOTOĞRAFLI