Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bylock kullanıcısı FETÖ/ PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde 4'ü faal çalışan 23 personel ve öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerine bu sabah saatlerinde başlandığı belirtildi.
Hacettepe Üniversitesi'nde Bylock kullanıcısı 23 FETÖ/ PDY üyesi hakkında gözaltı kararı
Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bylock kullanıcısı FETÖ/ PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde 4'ü faal çalışan 23 personel ve öğretim üyesi...
28 Aralık 2017 Perşembe 09:37
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