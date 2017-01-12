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Hac için 335 bin kişi yeni kayıt yaptırdı

Abdullah KÖSE/ANKARA () - TÜRKİYE'den hacca gitmek için bu yıl 335 bin kişi yeni kayıt yaptırdı. Daha önce başvuranlarla birlikte hac görevini yapmak isteyenlerin sayısının bu sene 2 milyonu aşacağı bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan...

Hac için 335 bin kişi yeni kayıt yaptırdı

Abdullah KÖSE/ANKARA () - TÜRKİYE'den hacca gitmek için bu yıl 335 bin kişi yeni kayıt yaptırdı. Daha önce başvuranlarla birlikte hac görevini yapmak isteyenlerin sayısının bu sene 2 milyonu aşacağı bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sene hac görevini yerine getirmek isteyen 335 bin kişinin ilk kez kayıt yaptırdığı belirtildi. Daha önce otomatik gerçekleştirilen kayıt yenileme işleminin ise 9 Ocak'ta başlayıp, 31 Ocak'a kadar devam edeceği kaydedildi. Daha önce kayıt yaptıran ve kayıtlarını bu yıl yenilemesi beklenen yaklaşık 1 milyon 700 bin hacı adayına bu yıl 335 bin kişinin eklenmesiyle, hacı adayı sayısı 2 milyonu aşacağı düşünülüyor.
KONTENJAN ARTTI, 80 BİN KİŞİ HACI OLACAK
Suudi Arabistan'ın Mescid-i Haram bölgesinde sürdürdüğü genişletme çalışmaları kapsamında Türkiye, 4 yıldır 74 bin olan kotasına rağmen, bu kotanın azaltılması nedeniyle yaklaşık 60 bin kişiyi hacca gönderebiliyordu.
Geçen yıl 59 bin 200 olan hacı adayı kontenjanı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Suudi yetkililer arasında imzalanan 2017 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde 80 bine çıkarıldı.

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