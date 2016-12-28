Hac başvuruları başladı

ÖNÜMÜZDEKİ yıl hacca gitmek isteyenlerin ön kayıtları bugünden itibaren başladı. Heyecanla kayıt yaptıranlar "İnşallah çıkar" temennisinde bulundu. Geçen yıllardan bekleyen 1 milyon 300 bine yakın adayın da 9-31 Ocak tarihleri arasında kayıtlarını yenilemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı yönetmeliğe göre, kutsal görevi yerine getirmek isteyenlerin ön başvuruları bugünden itibaren başladı. 6 Ocak’a kadar sürdürülecek kayıt işlemleri için belirlenen bankalara kişi başına 20 TL para yatırılması, alınacak dekontla Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere başvurulması gerekiyor.

Kayıtların başlaması ile birlikte İstanbul’daki Avcılar Müftülüğü’ne 1 saatte 20’ye yakın başvuru yapıldı. Avcılar Müftüsü Ömer Erden, bu yılki uygulamada bazı değişiklikler olduğunu hatırlatırken, ilk başvuruların ardından 9-31 Ocak tarihleri arasında 1 milyon 300 bine yakın eski başvuru sahibinin kayıtlarını yenilemesinin zorunlu olduğunu söyledi. Müftü Erden, ilk başvuruların 6 Ocak’ta sona ereceğini hatırlatırken, “Hacı adayları ilgili bankalara 20 TL ön kayıt parasını yatırdıktan sonra internet sitesi üzerinden veya müftülüklerden ilk yapma imkanı var. Önceki kaydı olanların 9- 31 Ocak arasında kayıt yenilemeleri gerekiyor” dedi. Müftü Erden, bu yılki değişiklikleri şöyle anlattı:

“Geçen yıllarla kayıt yapanlar için normal, müstakil ve otel tip yerlerde kalma seçeneği vardı. Bu yıl ise sadece otel tip olacak. Yani oda tipine geçiyoruz. Geçen yıllarda 3-4 kişilik odalarda baylar, bayanlar ayrı odalarda kalıyorlardı. Bir nevi kendi istekleri üzerine yapıyorduk. 2017’den itibaren aileler oda, alacağı hizmete göre, banyo, tuvaleti olan , telefonu olan odalardan hizmet alabilecek. Geçen yıldan yaklaşık 1 milyon 300 bin hacı adayı sırada bekliyor. Bunların da 9 Ocak’tan itibaren kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Örnek olarak bazen evladı geliyor babasını yazdırıyor. Kurada çıkan baba çok nadir de olsa ‘Bu yıl gidecek durumda değildim’ diyebiliyor. Hacı adayı vefat etmiş oluyor. Mernis üzerinden bize bilgi gelmediği, yakınları başvurmadığı için sırada bekliyor görünüyor. Kayıt yenileme ile bu gibi durumların önüne geçmiş olacağız.”

"İNŞALLAH ÇIKAR"

Sabah erken saatlerde müftülüklere giderek hac için ön kayıt yaptıranların oldukça heyecanlı oldukları göze çarptı. Görevlilerin verdikleri formları dikkatlice dolduran hacı adayları geçen yıllardan 1 milyon 300 bin kişi beklediğini yine de umutlu olduklarını belirtirken, "İnşallah çıkar" dileğinde bulundu.



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