Habur'da 3 terörist teslim oldu

Şırnak?ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK?nın kuzey Irak?ta bulunan barınaklarından kaçan 3 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan Aralık ayı içerisinde Habur'da teslim olan terörist sayısı 4 oldu.