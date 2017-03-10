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Haber alınamıyordu, 20 gün sonra cansız bedeni bulundu

 Muhammet BAYRAM / ANKARA, () - ANKARA'da, kendisinden 20 gündür haber alınamayan 54 yaşındaki Cengiz D., oturduğu binanın çatısında ölü olarak bulundu. Çankaya İlçesi'ndeki Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Esenlik Sokak'ta meydana...

Haber alınamıyordu, 20 gün sonra cansız bedeni bulundu

 Muhammet BAYRAM / ANKARA, () - ANKARA'da, kendisinden 20 gündür haber alınamayan 54 yaşındaki Cengiz D., oturduğu binanın çatısında ölü olarak bulundu.

Çankaya İlçesi'ndeki Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Esenlik Sokak'ta meydana gelen olay, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine açığa çıktı. Cengiz D.'den 20 gündür haber alınamıyordu. Çatı katından gelen ağır koku üzerine apartman sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, ağır kokunun sebebini kontrol etmek için çatı katına çıktığında Cengiz D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Cengiz D.'nin ölüm sebebinin tespit edilmesi için binaya olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından 54 yaşındaki Cengiz D.'nin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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