'Hababam Sınıfı 60 Yaşında' söyleşisine yoğun ilgi

ADANA'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında 'Hababam Sınıfı 60 Yaşında' söyleşisi gerçekleştirildi. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal'ın da katıldığı söyleşi, yoğun ilgi gördü.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali yönetiminde yer alan yönetmen Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğünde, Aydın Ilgaz, Gül Sunal, Ezo Sunal ve Güner Özkul’un katılmıyla 'Hababam Sınıfı 60 Yaşında' söyleşisi Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Türk sinemasının güldürü anlayışı açısından bir dönüm noktası olan, Ertem Eğilmez'in, Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' romanından aynı adla uyarladığı filmin anlatıldığı söyleşide, sinemada telif haklarıyla ilgili yaşanan sorunlar da konuşuldu. Söyleşiye, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında yarışan Nihat Durak'ın yönettiği 'Kapı', Cenk Ertürk'ün yazıp yönettiği 'Nuh Tepesi', Pelin Esmer'in yönettiği 'Kraliçe Lear', Barış Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aden' filmlerinin galaları yapıldı. Yapımcılar, film ekipleri ve oyuncuların katıldığı galalarda, filmler de gösterime sunuldu.AYTAÇ ARMAN VE CENGİZ SEZİCİ ANISINAAynı gün festival kapsamında, Aytaç Arman ve Cengiz Sezici anısına, Menderes Samancılar'ın katılımıyla gerçekleşen 'Fatmagül'ün Suçu Ne' filminin gösterimine; Nur Sürer, Rıza Akın, Nebil Özgentürk, Levent Özdilek, Volkan Severcan ve Demir Karahan katıldı. Ayrıca, film ekibinin katılımıyla 'Adana'nın Tadı' filmi de festival izleyicisiyle buluştu.