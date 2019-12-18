Güzellik uğruna kaybettiği alt dudağı eskisi gibi olmayacak (2)
KONSÜLTASYON FORMUNU SAVCILIĞA TESLİM ETTİ Antalya'da gittiği estetik merkezinde yapılan işlem sonrası alt dudağını kaybeden Songül Uzunoğlu, dudağına dolgu yapan doktor E.D.'nin konsültasyon formunu, savcılığa delil olarak sundu. Uzunoğlu,...
KONSÜLTASYON FORMUNU SAVCILIĞA TESLİM ETTİ
Antalya'da gittiği estetik merkezinde yapılan işlem sonrası alt dudağını kaybeden Songül Uzunoğlu, dudağına dolgu yapan doktor E.D.'nin konsültasyon formunu, savcılığa delil olarak sundu. Uzunoğlu, doktor E.D. ve estetik merkezi hakkında yaptığı suç duyurusunda, yaşadığı süreci anlattı. Uzunoğlu dilekçesinde, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde hizmet veren tıp merkezinde görevli doktor E.D'nin, mart, nisan ve mayıs aylarında üç kez dolgu işlemi yaptığını belirtti. Dolgu işleminin her seferinde başarısız olduğunu, bu nedenle E.D.'nin telafi için kendisine 18 Kasım 2019'da yaptığı işlem sonrasında dudağında çürüme meydana geldiğini anlatan Songül Uzunoğlu, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
"Yaralanmanın ciddiyetini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne gittiğimde öğrendim. Hastanede konulan tanı, ayrıca özel tıp merkezi tarafından verilen reçete ve ödeme dekontlarım da elimde. Bu tıp merkezinde yapılan tedavime ilişkin verilmiş hiçbir belge bulunmamaktadır. İlgili tıp merkezinden bunların da teminini talep ediyorum. Halen tıp merkezince yönlendirildiğim oksijen tedavi merkezinde, yüzümdeki damar tıkanıklığı ve doku ölümlerinin yavaşlaması için tedavim devam ediyor. Yapılan işlem nedeniyle yüzümde kalıcı hasar olabileceği tarafıma bildirildi. Adli rapor aldırılmasını talep ediyorum."
FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLERİ SAVCILIĞA VERDİ
Operasyon öncesinde ve sonrasında kendisine ait fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu CD'yi de dilekçesiyle birlikte savcılığa sunan Uzunoğlu dilekçesinde, "Yaralanmama sebep olan E.D.'nin ve gerekli müdahalede bulunmayan tıp merkezi yetkililerinden şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerine yer verdi. Songül Uzunoğlu ayrıca, konsültasyon yapan plastik cerrahın konsültasyon bulgularının bulunduğu formu da adli işleme dahil edilmesi için savcılığa sundu.
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