Güvercinlik'te deniz dibi temizliği

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, Güvercinlik Koyu temizlendi. Çalışmalar kapsamında dalgıçlar tarafından 489 kilo atık toplandı.

Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla toplumda çevre bilincini artırmak, daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla yapılan deniz dibi temizliğinin bu haftaki adresi Güvercinlik Koyu oldu. Geçen perşembe günü bu yıl üçüncüsünün start aldığı etkinlikte; Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından koydan toplam 489 kilo atık çıkarıldı. Denizden çok sayıda oto lastiği, kutu, cam içecek atıkları, plastik ve çeşitli atıklar toplandı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ayrıştırılan ve ölçümleri yapılan atıklar, kamyonete yüklenerek atık merkezine götürüldü.

Her hafta bir koyda gerçekleşen çalışmalar sırasıyla Mazı, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve Bardakçı koylarında gerçekleşecek, Kumbahçe Mahallesi'nde sona erecek.

Bodrum Yarımadası'ndaki 18 koyda yürütülen proje geçen yıl, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 'Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi' ödülünü almıştı.

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