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Güvercinler, 'Göbeklitepe' için gökyüzüne salındı

ŞANLIURFA'da, kuş tutkunları tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 'Göbeklitepe' adı verilen etkinlikte, gökyüzüne salıverilen güvercinler görsel şölen oluşturdu. Türkiye'de kuş besleme alışkanlığının yoğun olduğu kentlerin...

Güvercinler, 'Göbeklitepe' için gökyüzüne salındı
ŞANLIURFA'da, kuş tutkunları tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 'Göbeklitepe' adı verilen etkinlikte, gökyüzüne salıverilen güvercinler görsel şölen oluşturdu.
Türkiye'de kuş besleme alışkanlığının yoğun olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da 'güvercin döküşü' etkinliği düzenlendi. Türk Meydanı Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 500 kuş tutkunu katıldı. Karton kutu ve kafeslerinde yarışmanın yapıldığı alana getirilen güvercinler, akşam ezanının okunmasıyla birlikte sahipleri tarafından aynı anda gökyüzüne salıverildi. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan güvercinlere, sahipleri ıslık çalarak eşlik etti.
Yaklaşık 4 bin güvercinin uçurulduğu etkinliği organize eden Güvercinler Dernek Başkanı Mahmut Balcı, "Bu yıl oldukça geniş katılımlı bir ‘gece töküşü’ etkinliği düzenledik. Kuş tutkunları tarafından özenle yetiştirilen güvercinler, bu yarışmayla gökyüzündeki hakimiyeti ve sadakatini ölçmek için her yıl bu organizasyonu yapıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz etkinliğimize ‘Göbeklitepe' adını verdik" dedi.
​Şanlıurfa'da binlerce kişinin hobi olarak güvercin beslediğini belirten güvercin tutkunu Hasan Taş ise etkinliği her yıl düzenlediklerini vurgulayarak, "Şanlıurfa'da güvercin döküşü bir gelenek haline geldi. Her yıl bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Birçok mahalleden gelen güvercin severler arasında döküş yapıldı. Havaya bırakılan güvercinler kendi yuvalarını bulabilirlerse yuvalarına gidiyor. Yuvalarını bulamayan güvercinler ise diğer güvercinlere katılarak başka yuvalara gidiyor ve yeni sahibini buluyor" şeklinde konuştu.

​FOTOĞRAFLI

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