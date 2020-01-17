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Güvercin oteline yoğun talep

GENEL 17.01.2020, 11:19
Güvercin oteline yoğun talep
DİYARBAKIR’da, güvercin meraklılarının ihtiyacını karşılayan güvercin oteli, kapasitesinin üstünde bir dolulukla hizmet veriyor. Güvercin oteli sahibi Mehmet Batmaz, Diyarbakır’da 5 bin kişinin güvercin beslediğini, otellerinde yer kalmadığı için güvercin sahiplerinin yeni otel talebinde bulunduklarını söyledi.
Merkez Bağlar ilçesinde güvercin meraklıları tarafından 25 odayla açılan ve talep doğrultusunda kapasitesini 100 odaya çıkaran güvercin oteli, güvercinlere hijyenik ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Güvercinlerin özel odalarda misafir edildiği otelde, veteriner hekim eşliğinde güvercinlerin hem sağlığıyla ilgileniliyor, hem de iyi beslenmeleri sağlanıyor. Toplam üç binadan oluşan güvercin otelinde konaklama ücreti aylık 150 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Güvercin otelinde, aralarında doktor, mühendis ve iş adamlarının da bulunduğu çeşitli meslek gruplarından oluşan güvercin meraklılarının kuşları bulunuyor.
Güvercin Oteli sahibi Mehmet Batmaz, Diyarbakır'da, güvercin yetiştiricilerinin sayısının 5 bini bulduğunu belirterek, müşterilerin yeni otel talebinde bulunduklarını söyledi. Diyarbakır’da yaklaşık 20 bin adet güvercinin olduğunu belirten Batmaz, şunları söyledi:
“Diyarbakır güvercinleri çok değerlidir. Fiyatları da 100 TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Güvercin besleyen beş bin kişi var, aileleriyle beraber güvercin meraklılarının sayısı 100 bini buluyor. Orjini Diyarbakır olan 21 çeşit güvercin var, nesilleri tükenmeden kurtarmayı başardık. Bu güvercinlerimiz için doğal yaşam alanları talep ediyoruz. Diyarbakır’da bazı parklar buna uygun hale getirilebilir. Ağaçlara güvercin yuvaları yapılabilir. Güvercin derneklerimiz ve güvercin federasyonumuz, yetkililerle birlikte bu çalışmaları yürütmeye hazır.”
Otel müşterilerinden Mehmet Şirin Yakut, otelde şahsına ait 50 güvercini konaklattırdığını belirterek, verilen hizmetten memnun olduğunu söyledi. Yakup, günün belli saatlerinde otele gelerek güvercinleriyle ilgilendiğini belirterek güvercin merakının kendisini olumsuz birçok şeyden de alıkoyduğunu aktardı. Bir başka müşteri Hamza Balkan ise, oturduğu evin site içerisinde olmasından dolayı güvercinlerini besleyemediğini, bu yüzden oteli tercih ettiğini söyledi. Verilen hizmetten çok memnun olduğunu belirten Balkan, günde  2 saatini otele gelerek güvercinleriyle geçirdiğini ifade etti.

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