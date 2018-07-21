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Güvercin besleyen zihinsel engelli genç, çatıdan ayrılmıyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşında geçirdiği havale nedeniyle konuşamayan zihinsel engelli Ömer Kaya (18), 2 yıl önce evinin alt katında güvercin beslemeye başladı. Kaya'nın güvercinleri uçurmak için vaktinin çoğunu çatıda geçirmesi...

Güvercin besleyen zihinsel engelli genç, çatıdan ayrılmıyor
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşında geçirdiği havale nedeniyle konuşamayan zihinsel engelli Ömer Kaya (18), 2 yıl önce evinin alt katında güvercin beslemeye başladı. Kaya'nın güvercinleri uçurmak için vaktinin çoğunu çatıda geçirmesi ailesini endişelendirirken, bu süreçte derdini anlatacak kadar da konuşmaya başladığı belirtildi.
Kaya Ailesi'nin 4 çocuğundan 3'üncüsü olan Ömer Kaya, 3 yaşındayken yüksek ateş sonucu havale geçirdi. Ömer Kaya, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Gördüğü tedaviler sonucu 8 yaşında yürümeye başayan Ömer Kaya, 16 yaşına kadar ise hiç konuşmadı. Yüzde 70 zihinsel engelli olan gencin yaşamı, 2 yıl önce ailesinin aldığı güvercinle değişti. Zamanla sayıları 40'a çıkan güvercinleri evlerinin alt katındaki odada besleyen Ömer Kaya, bu süreçte derdini anlatabilecek kadar da olsa konuşmaya başladı.
Ancak Ömer Kaya'nın, güvercinlerini uçurmak, onları gökyüzünde süzülürken daha iyi görmek için vaktinin çoğunu evlerinin çatısında geçirmesi ailesini endişelendiriyor. Baba Cezmi Kaya, oğlunun güvercinleri çok sevdiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Güvercinleriyle ilgilenirken, kısmen de olsa konuşmaya başladı. Güvercinlerin uçuşunu izlemek için sürekli çatıya çıkıyor. 2 senedir çatıdan inmiyor. Israrla indiriyoruz. Düşmesinden korkuyoruz. Çatının kapağını kilitlesek de kırıp çıkıyor. Çatıdan düşme tehlikesi var. Bir yere gittiğimde çocuğum acaba çatıya çıkıp düştü mü düşmedi mi diye düşünüyorum. Benim gücüm yetmiyor çatıdan indirmeye."

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