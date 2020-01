Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'ne 210 bin 156 asılsız ihbar

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Erzurum'da kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER), hizmete girdiği 11 Eylül 2019'dan yıl sonuna kadar 245 bin 889 ihbar geldi. Yüksek teknolojiye sahip kriz yönetim birimlerinin bulunduğu GAMER'e 4 ayda 210 bin 889 asılsız ihbar yapıldı.

Amerika'da 911, Avrupa Birliği ülkelerinde 112 olarak bilinen, emniyet, sağlık ve yangın gibi acil yardım hizmetlerinin tek merkezden koordine edildiği Acil Çağrı Merkezi uygulaması Türkiye'de de İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde başlatılması planlandı. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), bakanlık merkezi ve 45 ilde yüksek teknolojiye sahip kriz yönetim birimleri oluşturuldu. Böylece, kamu düzeni ve güvenliğini bozucu nitelikte olayların yol açtığı acil durumlarda, bakanlık ve devletin ilgili tüm birimleriyle, doğru bilgi akışı ve koordinasyonu sağlanması hedefleniyor.

ERZURUM'DA TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDILAR

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli merkezlerinden biri olan Erzurum'da da oluşturulan GAMER çatısı altına 7 Kasım 2018'de itfaiye, 11 Eylül 2019'da AFAD ve Jandarma, 4 Aralık 2019'da da polis imdat alındı. Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı, MİT Şube Başkanlığı ve bir çok kurumdan temsilcinin bulunduğu GAMER, 11 Eylül tarihi itibarıyla Acil Çağrı Merkezinde '112' numarası altında hizmet vermeye başladı.

ASILSIZ İHBAR YAĞDI

Erzurum'da 11 Eylül 2019'da tam anlamıyla faaliyete başlayan GAMER'e yıl sonuna kadar 245 bin 889 çağrı geldi. Bu telefonların 33 bin 14'ü vakayla ilgili olurken, 2 bin 719'unu ise tekrar aramalar olduğu belirlendi. İhbarların 24 bin 253'ü sağlık, 2 bin 156'sı jandarma, 5 bin 135'i emniyet ve 1470'ini de itfaiyeyle ilgili konular oluşturdu. GAMER'e gelen çağrıların 210 bin 889'unu ise asılsız ihbarlar olarak kayda geçti. Pin numarası soranlar, sohbet eden ya da telefonunu denemek isteyenler GAMER'in 112 nolu hattını aradı.

250 TL PARA CEZASI VERİLECEK

Asılsız ihbarların Acil Çağrı Merkezi'nin en büyük sıkıntısı olduğunu belirten Vali Okay Memiş, "En büyük sıkıntımız asılsız ihbarlar olup vatandaşlarımız pin numarası sormak, sohbet etmek gibi maksatlar ile çağrı merkezimizi meşgul etmektedir. Çağrı alıcı personelimiz bir taraftan gerçek vakalara ambulans, polis, jandarma, itfaiye ekiplerini sevk edip hayat kurtarmaya çalışırken diğer taraftan da asılsız ihbarlar ile mücadele etmektedir. Bu arada 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp lüzumsuz yere meşgul edenler ile ilgili kanun gereği 250 TL cezai işlem uygulanacaktır. Ancak buradaki bütün işimiz en kısa zamanda vatandaşa ulaşmak ve hayat kurtarmaktır. Hayat kurtarırken saniyelerin bizim için önemi çok büyük olduğundan vatandaşlarımızın lüzumsuz yere 112 Acil Çağrı numarasını meşgul etmemeleri büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN ÖRNEK BİNALARINDAN BİRİSİ

Merkez Yakutiye İlçesi Çat yolu kenarında hizmet veren GAMER'de Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, Türkiye'nin örnek binalarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en iyi çalışan 112 ekibi Erzurum'da mevcut. Her gün onlarca aracı ya da vatandaşı kurtarıyoruz. İlimiz en iyi itfaiye, AFAD, polis, jandarma arama kurtarma ekibine sahip. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin uygulanan pilot illerinden biri olan Erzurum Türkiye'de en iyi hizmet verilen illerden biri oldu" dedi.