Güvenlik soruşturmasına takılan taşeron işçiler için oturma eylemi başlatacak

İZMİR'de Ege Üniversitesi bünyesinde çalışan 87'si Genel İş Sendikası 7 No'lu Şube'ye, 41'i ise Öz Büro-İş'e bağlı olan taşeron işçiler, güvenlik soruşturması sonucunda kadroya alınmadı. İşçiler için Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü önünde eylem yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, personelin yeniden iş başı yapacağı güne kadar, eylem kararı aldıklarını açıkladı. İşçiler, her sabah saat 08.00 ile 12.00 arasında rektörlük önünde oturma eylemi yapacak.

Taşeron işçilerin kadroya geçişlerini düzenleyen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında başvuruları alınan Ege Üniversitesi'nin taşeron işçilerinden bazıları, güvenlik soruşturmasını geçemedi. DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube'nden 87, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Hak-İş) bağlı Büro İş'te ise 41 işçinin işlerini kaybetmesi sonrasında, Ege Üniversitesi Rektörülük binası önünde toplanan DİSK üyesi yaklaşık 200 kişi, eylem yaptı. 'Güvenlik soruşturması dediniz bizi işimizden ettiniz' pankartı açılırken 'Suçlu değil işçiyiz', 'İşimizi geri istiyoruz' ve 'İşime ekmeğime geleceğime dokunma' yazan dövizler taşındı. İşçiler, "Rektör istifa" sloganları da attı. İşçilere, CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ve çok sayıda sendika temsilcisi de destek verdi.

Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu; Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde çalışan personelin yeniden iş başı yapana kadar, her sabah saat 08.00 ile 12.00 arasında Rektörlük önünde oturma eylemi yapacaklarını açıkladı. Köroğlu İzmir Adliyesi'ne giderek kendi haklarında suç duyurusunda bulunacaklarını da belirterek, "Madem suçluyuz, bizi yargılayın. Ege Üniversitesi kendisi inisiyatif kullanarak işçilerimizi işten çıkardı. Asıl suçlular işçileri işten çıkaranlardır" dedi.

Basın açıklamasını okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, kadro düzenlemesi sonrasında yüzbinlerce işçinin kadro haklarının gasp edildiğini ve binlerce işçinin de işinden edildiğini söyledi. Sarı, 2 Nisan itibari ile kadroya geçişlerin tamamlandığını, ancak sürecin başladığı ilk günden bugüne belirsizlik ve karmaşanın doğurduğu endişenin, işyerlerinde devam ettiğini belirtti.

YENİ BİR DÜZENLEME İSTEDİLER

Arşiv soruşturmasına da değinen Sarı, "Binlerce işçi, ikinci derece, hatta üçüncü derece yakınları ile ilişkilendirilerek güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işsiz bırakıldı. İşçiler, geçiş sürecinde sabıka kaydında veya arşiv araştırmasında sorun yaşamadığı halde ve bugüne kadar herhangi suçu bulunmamasına rağmen aile bireyleri veya akrabalarından hatta uzak akrabalarından herhangi bir kişi gerekçe gösterilerek işsiz bırakılmaktalar. Bu yaşananları hangi evrensel hukuka göre ya da Anayasa’nın hangi maddesine göre açıklayacaksınız? Açıklayamazsınız, çünkü hiç bir hukuk sisteminde böyle bir anlayış yok" dedi.

Sarı, feragatname imzatılan işçilere, kıdem tazminatı ödenmeyerek emeğinin, geleceğinin ve güvencesinin gasp edildiğini de ileri sürdü. Ege Üniversitesi yönetimine çağrı da bulunan Sarı, şunları söyledi:

"KHK'nın mağdur etmiş olduğu, emekli edilmek istenen engelliler ve eski hükümlüler ile ilgili kadroya geçişlerine dair düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen üniversite yönetimi bu konuda herhangi bir adım atmamakta. Buradan hükümete ve Ege Üniversitesi Rektörü'ne sesleniyoruz. Saydığımız tüm mağduriyetlerin ve eşitsiz, hakkaniyetsiz uygulamaların giderilmesi için ivedilikle yeni bir düzenleme yapılmalısı gerekiyor. Mağdur olan işçiler işlerinin başına dönmelidir."

Eylem sırasında, işçiler Rektörlük önünde bulunan yolu trafiğe kapatmak istedi. Polis ekipleri, sendika üyesi işçileri, yolu açmaları konusunda uyardı. Kısa süreli bir gerilimin ardından işçiler, yolu yeniden açtı. Eylem, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.



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