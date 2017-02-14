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Güvenlik korucusu olmak için ter döktüler

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), () - BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde 42 güvenlik korucusu alımı için yapılan fiziki yeterlilik sınavında adaylar dereceye girmek için büyük efor harcadı. Ahlat İlçesi'nde çeşitli bölgelerde görev yapmak için...

Güvenlik korucusu olmak için ter döktüler

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), () - BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde 42 güvenlik korucusu alımı için yapılan fiziki yeterlilik sınavında adaylar dereceye girmek için büyük efor harcadı.
Ahlat İlçesi'nde çeşitli bölgelerde görev yapmak için alınacak 42 güvenlik korucusu için 186 aday başvuru yaptı. Başvuru yapanlar bugün fiziki yeterlilik sınavın ilk aşamasına girdi. Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Zafer Bayram gözetiminde spor salonunda şaqıyah sınavda korucu adayları en iyi dereceyi elde etmek için ter döktü. Fiziki yeterlilik sınavının ikinci aşamasında 3 bin metre koşuya katılacak adaylar daha sonra mülakata alınacak. Sınavla ilgili açıklama yapan Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Zafer Bayram, "Yapılacak olan fiziki yeterlilik sınavından geçen adaylar Perşembe ve Cuma günü yapılacak sözlü mülakata girmeye hak kazanacaklar. Mülakatı da geçen adayların arasından puanları en yüksek olan 42 kişi güvenlik korucusu olarak göreve başlayacak" dedi.

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