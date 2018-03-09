Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Güvenlik kamerasındaki soygun: Sevgilisiyle anlaşıp kendini soydurmuş

Ali AKSOYER-İSTANBUL ( ) - SANCAKTEPE'de kadın kasiyerin hem darp edip hem gasp edildiği görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri  yakaladı. Şüphelilerden biri ifadesinde kasiyer ile sevgili olduğunu söyleyerek soygunu beraber...

Güvenlik kamerasındaki soygun: Sevgilisiyle anlaşıp kendini soydurmuş

Ali AKSOYER-İSTANBUL ( ) - SANCAKTEPE'de kadın kasiyerin hem darp edip hem gasp edildiği görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri  yakaladı. Şüphelilerden biri ifadesinde kasiyer ile sevgili olduğunu söyleyerek soygunu beraber planladıklarını iddia etti. Bunun üzerine kasiyer de gözaltına alındı.
Abdurrahman Gazi Mahallesi Ravza Caddesi üzerindeki bir markette geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda kadın kasiyer dövülüp kasadaki paralar alınmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak kullanılan otomobili buldu. Ardından zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. 
Görüntüleri inceleyen ekipler dayak sahnelerinden şüphelendi. Bir soyguncunun parayı aldıktan sonra bile kadına vurması polisin gözünden kaçmadı. Recep S. (22), Sertan E. (22) ve Sinan Ç. (23) sorguya alındı. Recep S'ye görüntüler gösterilerek neden vurmaya devam ettiği soruldu. Recep S. ifadesinde Suna B. ile sevgili olduğunu söyleyerek "Daha önceden planlamıştık. Kasada paranın olduğunu arayıp söyledi. Biz de markete girdik." dedi. Bunun üzerine Suna B. de gözaltına alındı. Suna B. ise ifadesinde iddiaları kabul etmedi. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314