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Güvenli bölgede kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köylerin haritası

Gülseli KENARLI - İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan buradaki konuşmasında YPG'nin çekilmesinin sorumluluğu ABD'de olduğunu belirtirken "12 gözlem noktası...

GENEL 18.10.2019, 17:45
Güvenli bölgede kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köylerin haritası

Gülseli KENARLI - İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan buradaki konuşmasında YPG'nin çekilmesinin sorumluluğu ABD'de olduğunu belirtirken "12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, güvenli bölgenin denetimi için kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köyleri harita üzerinden gösterdi.

(FOTOĞRAF)

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