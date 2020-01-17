banner314

banner325

Son Dakika

Gürpınar'da veliler de karne heyecanı yaşadı

GENEL 17.01.2020, 12:54
Gürpınar'da veliler de karne heyecanı yaşadı
TÜRKİYE genelinde bugün öğrenciler karne heyecanı yaşarken, Van'ın Gürpınar ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulama ile veliler de karne heyecanı yaşadı. Karnelerde, velilere de notlar verildi. 
Van'da, bugün 310 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Gürpınar'da ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama ile veliler de bugün çocuklarıyla birlikte aynı sıralarda karnelerini aldı. Uygulama, sene başında öğretmenlerin öğrenci evlerini ziyaret edip, velilere de karne verileceğini duyurmasıyla başladı. Velilerin öğrencileri üzerinde daha fazla durmasını amaçlayan uygulamanın resmi bir tarafı olmasa da bu uygulama ile veliler sorumluluklarının daha fazla bilincine vardı. Öğrencilerin karnelerinde ders durumlarına göre notlar verilirken, velilere ise 'Öğrencinin okula düzenli ve temiz gelmesini sağlama, öğrencinin ödevlerini yapmasını sağlama, öğrenciye ders çalışma ortamı hazırlama, çocuğuna eğitim ve öğretim ile ilgili cesaret verme, çağrıldığı toplantılara katılma, öğretmen ile sürekli iletişim halinde olma' gibi konularda notlar verildi.
HEM ÖĞRENCİ HEMDE VELİ ÇOK HEYECANLI
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, yarıyıl tatili nedeniyle hem öğrencilerin hem de velilerin çok heyecanlı olduğunu söyledi. Tunç, "Burada öğrencilere karne verirken velilerimize de karne vermeyi sene başında planladık. Eğitimde en önemli unsur veli unsurudur. Biz de velilerimizin desteğini nasıl sağlayabiliriz noktasında çalışmalar yaptık. Öncelikle velilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Veli ziyaretinde onlara da karne vereceğimizi belirttik. Bugün velilerimize de karne veriyoruz. Gürpınar'da velilerimizin de bu karneden büyük bir başarıyla çıktığını düşünüyoruz. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah ülkemiz ve ilçemiz için hayırlı olur" dedi.
ÖĞRENCİYE DEĞİL VELİYE ÖDEV
Yarı yıl tatili için öğrencilerden sadece kitap okumalarını istediklerini belirten Tunç, velilere de ödev verdiklerini söyledi. Tunç, "Burada öğrencilerimize ödev vermedik. Velilerimize de karne dışında ödevler verdik. Onlardan, öğrencileri sanal ortamdan uzak tutmalarını istedik. Çocuklarının daha fazla kitap okumalarını sağlamalarını istiyoruz. Çocuklarımızın hayata daha iyi adapte olmaları konusunda onların desteğini istiyoruz" diye konuştu.
20 YIL SONRA GELEN KARNE HEYECANI
Gürpınar İlçesi'nin Arkboyu Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda kızı olan Perihan Gülentaş ise ilkokulun ardından ilk defa karne heyecanı yaşadığını söyledi. Çocuğuyla çok fazla ilgilendiğini anlatan Gülentaş, "Bu sıralarda çocuğumla birlikte karne almak beni çok fazla heyecanlandırdı. Ben en son karnemi ilkokuldayken almıştım. Aradan 20 yıl geçti ve bu heyecanı çocuğumla birlikte yaşıyorum. İyi bir anne olduğuma inanıyorum. Çocuğumun dersleriyle yakından ilgilendim. Bu uygulamayı da çok beğendik ve bizleri motive etti" diye konuştu. Anne Gülentaş'ın ilkokuldaki kızı ise kendisinden çok annesinin karnesini merak ettiğini söyledi.
OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ
Okulun öğretmenlerinden Betül Çokbakar ise "Bu karneden sonra veliler notlarına bakarak okula daha fazla gelmeye başlıyor ve verdiğimiz notlara bakarak çalışma ortamını daha iyi ayarlıyor. Bununla birlikte veli ziyaretleri yapıp, çalışma ortamlarına da bakıyoruz. Fikir alıp çözüm üretiyoruz hep birlikte. Güzel bir birliktelik oluyor. Aslında velilere eğitimde çok iş düşüyor. Onlar bunun çok iyi farkında bu okulda. Bu karne ile birlikte güzel geri dönüşümler alıyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
İmsak 06:49
Güneş 08:19
Öğle 13:19
İkindi 15:47
Akşam 18:10
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3