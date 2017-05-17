Güroymak’ta PKK'ya ait mühimmat deposu ele geçirildi

BİTLİS’in Güroymak ilçesi Yayladere Köyü kırsalında PKK terör örgütüne ait olduğu belirtilen bir depo ele geçirildi.Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada Jandarma ekiplerinin icra ettiği operasyon kapsamında bugün saat 10.00 sıralarında Güroymak İlçesi Yayladere Köyü sınırları içinde PKK terör örgütüne ait 1 deponun tesbit edildiği belirtildi. Depoda yapılan kontrolde bölücü terör örgütüne ait 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Bixi makineli tüfek, 3 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 122 adet kalaşnikof mühimmatı, 356 adet Bixi mühimmatı, 47 adet 5.56 mm M-16 Piyade tüfeği mühimmatı, 3 adet 100’lük mayon şeridi, 1 adet el bombası şarjörlüğü, 1 adet panço, 1 adet jelikan bidon, 1 adet pil bloğu, 4 adet kalem pil, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildiği ifade edildi. Cumhuriyet savcının talimatıyla tespit edilen depo kullanılamaz hale getirilerek, silah ve mühimmatların muhafaza altına alındığı, ele geçirilen gıda ve yaşam malzemelerinin ise olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

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