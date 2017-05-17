Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

Güroymak’ta PKK'ya ait mühimmat deposu ele geçirildi

BİTLİS’in Güroymak ilçesi Yayladere Köyü kırsalında PKK terör örgütüne ait olduğu belirtilen bir depo ele geçirildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada Jandarma ekiplerinin icra ettiği operasyon kapsamında bugün saat 10.00 sıralarında...

Güroymak’ta PKK'ya ait mühimmat deposu ele geçirildi
BİTLİS’in Güroymak ilçesi Yayladere Köyü kırsalında PKK terör örgütüne ait olduğu belirtilen bir depo ele geçirildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada Jandarma ekiplerinin icra ettiği operasyon kapsamında bugün saat 10.00 sıralarında Güroymak İlçesi Yayladere Köyü sınırları içinde PKK terör örgütüne ait 1 deponun tesbit edildiği belirtildi. Depoda yapılan kontrolde bölücü terör örgütüne ait 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Bixi makineli tüfek, 3 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 122 adet kalaşnikof mühimmatı, 356 adet Bixi mühimmatı, 47 adet 5.56 mm M-16 Piyade tüfeği mühimmatı, 3 adet 100’lük mayon şeridi, 1 adet el bombası şarjörlüğü, 1 adet panço, 1 adet jelikan bidon, 1 adet pil bloğu, 4 adet kalem pil, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildiği ifade edildi. Cumhuriyet savcının talimatıyla tespit edilen depo kullanılamaz hale getirilerek, silah ve mühimmatların muhafaza altına alındığı, ele geçirilen gıda ve yaşam malzemelerinin ise olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246