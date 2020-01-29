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Gürcü hırsızlık çetesi üyeleri kamerada

GENEL 29.01.2020, 14:58
Gürcü hırsızlık çetesi üyeleri kamerada
KAĞITHANE'de girdikleri iş yerinde bulunan çelik kasadan 250 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları öğrenilen Gürcistan uyruklu 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kapı açmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık yapmadan önceki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. 
Olay 11 Ocak Cumartesi Kağıthane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avukatlık bürosuna giren şüpheliler büroda bulunan çelik kasayı olay yerinde açarak 250 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para çalarak olay yerinden uzaklaştı.  Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin kimlik ve eşkallerini belirledi. Ekipler incelediği görüntülerde şüphelilerin araçla geldiklerini bir şüphelinin araç içinde beklediğini, diğer bir şüphelinin ise iş yeri önünde etrafı gözlemlediğini tespit etti. 4 şüphelinin ise iş yerine girerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler 6 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. 

ANAHTAR KOPYALAMAYA YARAYAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri, 10 gün boyunca izlediği görüntülerde şüphelilerin kaçış güzergahlarını belirleyerek detaylı inceleme başlattı. Şüphelilerin olayın ardından ikiye ayrılarak farklı noktalara kaçtığını sonrasında ise tekrar aynı noktada buluştuklarını tespit etti. Takibe alınan şüphelilerden 3'ü Kadıköy'de araç içinde diğer 3'ü ise Fatih'te adreslerinde yakalandı. Polis şüphelilerin adresinde yaptığı aramada anahtar kopyalamakta kullanılan alüminyum kağıtlar, kasa kilitlerini açabilen özel aparatlar ele geçirdi. 
Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu şüphelilerden Lasha A.'nın (40) aynı zamanda İsrail vatandaşı olduğu ve aranmasının ve çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Avtandıl G.(37), Zura G.(40), Shavla G.(33) Temur K.(34) ve Guram G.(36)'nin poliste sahte kimlik, gasp oto hırsızlık ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler emnşyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARTTI 
Gürcistan uyruklu şüphelilerin kiralık araçlarla hırsızlık olayı gerçekleştirdiği, tespit ettikleri iş yerine günler öncesinden gelerek anahtarları özel yöntemlerle kopyaladıklarını ardından aynı adrese kopyaladıkları, anahtarla içeri girdikleri, dedektör yardımıyla ziynet eşyalarını bularak çaldıkları öğrenildi. 
 

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