Gurbetçi, Mehmetçiğe 'karavan' bağışladı

ALMANYA’da yaşayan Murat Güneş, Hatay’a getirdiği karavanını, Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı.

Yaklaşık 27 yıldır Almanya’nın Düsseldorf şehrinde yaşayan Murat Güneş, Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan askerlere karavanını hediye etmeye karar verdi. Kardeşi Abdullah Güneş ile birlikte 4 günde Düsseldorf’tan Hatay’a gelen Güneş, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop’un aracılığıyla karavanını Gümrük İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Antakya Gümrük Müdürlüğü'nce yürütülen işlemlerin ardından karavan, 21 Mart'ta, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop aracılığıyla operasyona katılan askerlere ulaştırılmak üzere İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na teslim edildi.

UZAKTAN SEYRETMEK İSTEMEDİM

Harekatı uzaktan yabancı gibi seyretmek istemediğini belirten Güneş, şunları söyledi:

“Yurt dışında uzaklarda olabiliriz, ama kalbimiz Türkiye’de. Vatan bizim için her şeydir. Askeri operasyon başladıktan sonra kendime yabancı gibi seyretmeyi yediremedim. Televizyonda kadınlarımızın yemek yaptıklarını gördüm. Gerçekten çok duygulandım, çok etkilendim ve ben de karavanımı Mehmetçiğimize bağışlamaya karar verdim. Devletimiz bütün ihtiyaçlarını karşılıyor, bundan eminiz ama benim de bir katkım olsun istedim. Vatanına âşık insanlar olarak seyirci kalmamak için karavanı askerimize hediye etmek istedim."



FOTOĞRAFLI