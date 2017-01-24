Güngören şehitleri unutmadı

İSTANBUL, () - SÜPER Amatör Lig 4. Grup'ta bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden İstanbul Güngörenspor önemli bir karara imza attı. İki ay önce başkanlığa gelen Hakan Cengiz, ilk icraat olarak stadın adını 'Güngören 15 Temmuz Şehitler Stadyumu' olarak değişti. Türk halkının gösterdiği mücadelenin hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Cengiz, "Bugün hala ayakta, güçlü bir şekilde durmamızı sağlayan şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.