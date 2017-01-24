İSTANBUL, () - SÜPER Amatör Lig 4. Grup'ta bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden İstanbul Güngörenspor önemli bir karara imza attı. İki ay önce başkanlığa gelen Hakan Cengiz, ilk icraat olarak stadın adını 'Güngören 15 Temmuz Şehitler Stadyumu' olarak değişti. Türk halkının gösterdiği mücadelenin hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Cengiz, "Bugün hala ayakta, güçlü bir şekilde durmamızı sağlayan şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.
Güngören şehitleri unutmadı
İSTANBUL, () - SÜPER Amatör Lig 4. Grup'ta bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden İstanbul Güngörenspor önemli bir karara imza attı. İki ay önce başkanlığa gelen Hakan Cengiz, ilk icraat olarak stadın adını 'Güngören 15...
24 Ocak 2017 Salı 12:55
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