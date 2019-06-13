Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi. Binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi. Binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. (FOTOĞRAF)
13 Haziran 2019 Perşembe 18:52
Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi. Binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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