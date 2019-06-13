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Güngören'de tramvayın otomobile çarpma anı kamerada

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN'de Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, bir anda önüne giren otomobile çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönünde aksamalar...

Güngören'de tramvayın otomobile çarpma anı kamerada

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN'de Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, bir anda önüne giren otomobile çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönünde aksamalar yaşandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 19.45 sırlarında Mehmet Akif Durağı ile Merter Tekstil Merkezi durağı arasında meydana geldi. 34 BJP 191 plakalı otomobilin sürücüsü, bir anda sola kırarak tramvay yoluna girdi. Bu sırada yolunda seyir halinde olan tramvay, otomobile çarptı. Çarpmanın eksisiyle otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı. Otomobilde hasar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönünde bir süre aksamalar yaşandı. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameracınca saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bir anda tramvay yoluna girdiği ve o sırada seyir halinde olan tramvayın otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın ardından çevredekilerin kaza yerine koşarak yaralılara yardım ettikleri kameraya yansıyor. 

(FOTOĞRAF)

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