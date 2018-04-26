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Güngören'de trafik tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı (3)

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi.  1 Kişi ölürken 1 kişi yaralandı. Çinçindere Caddesi'nde 06 AFS 948 plakalı...

Güngören'de trafik tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı (3)

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi.  1 Kişi ölürken 1 kişi yaralandı.
Çinçindere Caddesi'nde 06 AFS 948 plakalı aracın sürücüsü Veysel Yıldız ile aynı istikamette ilerleyen otomobilin sürücüsü, "yol
verme" konusunda tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü aracın önünü keserek, Yıldız'a ve araç içinde oturan kadına tabancayla ateş açtı.
Kadın vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybetti. Yaralanan Veysel Yıldız, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden uzaklaşan ve bir sokak ilerde araçtan inerek yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis, olay yeri incelemesi yaptı. İncelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken saldırıya uğradıkları araç çekici ile kaldırılarak polis otoparkına çekildi.

"KADIN ÖLDÜ ADAM BOĞAZINDAN YARALIYDI"
Bir mahalleli "Kadınla adam aracın içindeymiş, şuraya aracını park etmiş, 'siz korkmuyor musunuz' deyip kadına ve adama iki el ateş etmiş. Kadın ölmüş, adam da boğazından yaralıydı. Mahallemiz çok sakin bir mahalle ilk defa böyle bir şey oluyor." dedi.

(FOTOĞRAF)

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