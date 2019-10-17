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Güngören'de öldürülen tribün lideri son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () GÜNGÖREN'de kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' lakaplı Gökhan Osman son yolculuğuna uğurlandı. Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi...
GENEL 17.10.2019, 15:30
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () GÜNGÖREN'de kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' lakaplı Gökhan Osman son yolculuğuna uğurlandı.
Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde Salı akşamı meydana gelen olayda Galatasaray tribün liderlerinden Gökhan Orhan kahvehanede silahlı saldırıya uğramıştı. 'İkiz Gökhan' lakabıyla tanınan Osman yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osman için Güngören'de bulunan Haznedar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Osman'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ile birlikte kalabalık bir taraftar grubu katıldı. Osman, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Bolluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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