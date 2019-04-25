Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN'de bir okulda deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen yaralanırken okula ambulanslar sevkedildi.
Güngören'de okulda deney sırasında patlama
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN'de bir okulda deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen yaralanırken okula ambulanslar sevkedildi.
25 Nisan 2019 Perşembe 12:16
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