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Güngören'de kocasını öldüren kadın adliyeye girişte gözyaşlarını tutamadı
Serpil KIRKESER İSTANBUL -GÜNGÖREN'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi. Hülya Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Basın mensuplarının...
GENEL 26.08.2019, 10:52
Serpil KIRKESER İSTANBUL -GÜNGÖREN'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi.
Hülya Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Basın mensuplarının "Kocanızı neden öldürdünüz?" şeklindeki sorusu üzerine Hülya Ö. "Ben onu öldürmek istemedim, kendimi savundum. O beni öldürecekti" diyerek ağladı.
(FOTOĞRAF)
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