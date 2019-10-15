Güngören'de kahvehaneye saldırı: 3 yaralı (1)

Hüseyin COŞKUN-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehaneye motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.