Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü (2)
Mustafa BKIRHAN/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö. olduğu öğrenilen bir kadın, adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 19.15 sıralarından Maraşal Fevzi Çakmak...
Mustafa BKIRHAN/İSTANBUL,()-GÜNGÖREN'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö. olduğu öğrenilen bir kadın, adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 19.15 sıralarından Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Hülya Ö., kocası kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü. Kadın Polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri süren Hülya Ö.'nün, yaklaşık bir yıldır evli olduğu eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını, dün geceden itibaren birlikte alkol aldıktan sonra tartıştıklarını, bugün de tartışmanın devam ettiğini, eşinin kendisine şiddet uygulaması üzerine bıçakladığını söylediği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016