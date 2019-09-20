Güngören'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı (geniş haber)
Murat SOLAK - Şahin BOZKURT - İstanbul - GÜNGÖREN'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alev alev yanan çatı itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahallede...
Murat SOLAK - Şahin BOZKURT - İstanbul - GÜNGÖREN'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alev alev yanan çatı itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahallede panik yaşandı.
Güven Mahallesi Bayındır Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı kaplarken mahalle dumanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına merdivenle müdahale etti. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Alev alev yanan çatı vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Yangın anını cep telefonuyla görüntüleyen Ferhat Erkek; "Yangının çıktı binanın tam karşısındaki binanın en üst katında oturuyorum. Ufak ufak dumanlar çıktı. İtfaiye ekipleri anında müdahale etti. Binada oturanlar erkenden haber vermişler" dedi.
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