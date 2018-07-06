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Güneydoğu gazisi, trafikte tartıştığı şoför tarafından dövüldü (3)

DARP EDİLEN GAZİYİ ZİYARET ETTİLER Torbalı Kaymakamlığı'na vekalet eden Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, trafikte çıkan tartışmada servis minibüsü şoförü F.O. tarafından darp edilip, yaralandığı belirtilen 3 çocuk babası, Güneydoğu...

Güneydoğu gazisi, trafikte tartıştığı şoför tarafından dövüldü (3)

DARP EDİLEN GAZİYİ ZİYARET ETTİLER
Torbalı Kaymakamlığı'na vekalet eden Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, trafikte çıkan tartışmada servis minibüsü şoförü F.O. tarafından darp edilip, yaralandığı belirtilen 3 çocuk babası, Güneydoğu gazisi Murat Çiftçi'yi İnönü Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Tiryaki'ye AK Parti'li Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen, Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Recep Üncü de eşlik etti. Kaymakam Tiryaki ve beraberindeki protokol üyeleri olayı bir kez de gazi Murat Çiftçi'den dinledi. Kaymakam Tiryaki, ilçedeki tüm kamu kuruluşlarının bu olay için sefer olduğunu belirtip, gazi Çifti'ye zarar gören protezinin tamirinin yaptırılacağı, şayet tamir edilemezse yenisinin alınacağının sözünü verdi. Kaymakam Tiryaki, gazi Çiftçi'ye Kaymakamlık Acil Yardım Fonu'ndan ayrıca maddi yardımda bulunacaklarını da belirtti. Kaymakam Tiryaki ve beraberindekiler Çiftçi'nin çocuklarına çeşitli hediyeler verdikten sonra evden ayrıldı.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), ()

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