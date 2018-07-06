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Güneydoğu gazisi, trafikte tartıştığı şoför tarafından dövüldü (2)

'MOBESE KAMERALARI İNCELENDİĞİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKACAKTIR' İzmir'in Torbalı ilçesinde, Güneydoğu gazisi Murat Çiftçi'yi (40), trafikte çıkan tartışma sırasında yaraladığı ileri sürülen servis aracı şoförü Fahrettin O., önce...

Güneydoğu gazisi, trafikte tartıştığı şoför tarafından dövüldü (2)

'MOBESE KAMERALARI İNCELENDİĞİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKACAKTIR'
İzmir'in Torbalı ilçesinde, Güneydoğu gazisi Murat Çiftçi'yi (40), trafikte çıkan tartışma sırasında yaraladığı ileri sürülen servis aracı şoförü Fahrettin O., önce kendisinin saldırıya uğradığını ileri sürdü. Fahrettin O., "Bugüne kadar trafikte kimseyle tartışmış biri değilim. MOBESE kameraları varsa ve incelenirse zaten gerçek ortaya çıkacaktır. Zaten kendisinin engelli ve gazi olduğunu da bilmiyordum. İddia edildiği gibi olayda da elimde bıçak değil gözlük vardı. Hiç suçum olmadığı halde yine de gaziden, ailesinden ve tüm kamuoyundan özür diliyorum" dedi.
EVİNDE ZİYARET EDİP, ÇİÇEK VERDİ
Öte yandan gazi Murat Çifti'yi İnönü Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden servis aracının bağlı bulunduğu firmanın sahibi Sedat Çetin, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunup, çiçek verdi. Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü bir kez daha dile getiren Çetin, "Bu olay kamuoyunda daha gündeme gelmeden şoförün işine son verdik. Biz birilerini işe alırken sabıka kayıtlarına bakıp, gerekli araştırmaları yapıyoruz. Kendisi 30 yıllık tecrübesi olan, uzun yol şoförüydü. Böyle bir olaya karışanacağı tahmin etmezdik" dedi.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), ()

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