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Güneydoğu'da yaralandı, 7 yıl sonra KHK ile gazi sayıldı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, 2012'de terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu yaralanan piyade er Emre Yılmaz (27), 'askere elverişli değildir' raporu alamayınca gazi sayılmadı. 7 yıldır gazi sayılması için çaba gösteren...

GENEL 01.11.2019, 12:07
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, 2012'de terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu yaralanan piyade er Emre Yılmaz (27), 'askere elverişli değildir' raporu alamayınca gazi sayılmadı. 7 yıldır gazi sayılması için çaba gösteren Yılmaz, 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 'malul gazi' sayılarak, maaşa bağlandı.

Afyonkarahisarlı piyade er Emre Yılmaz, 2012 yılında Şırnak'ta vatani görevini yaparken, PKK'lı teröristlerin havan saldırısında, bacaklarından yaralandı. Yılmaz, tedavisi sürerken, vatani görevini tamamlayarak, terhis oldu. Yılmaz, bu sürede 'askerliğe elverişli değildir' raporu alamadığı için gazi sayılmadı. Evli ve 1 çocuk babası Yılmaz, gazi olabilmek için çok kez malullük raporu almak istedi; ancak her seferinde olumsuz yanıt aldı. 'Gazi' unvanı için 7 yıldır mücadele veren Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadele sırasında yaralananların gazi sayılmasını sağlayan, 684 sayılı KHK'nın yayımlanmasının ardından yeniden devlet hastanesinden rapor alıp, mahkemeye başvurdu.

İLK MAAŞINI ALDI

Emre Yılmaz, yaklaşık 4 ay süren mahkeme sürecinin ardından gazi olmaya hak kazandı ve dün ilk maaşını aldı. Yılmaz'ın gazi sayılmasının ardından fotoğrafı, Türkiye Muharip Harp Gaziler ve Şehitler Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı tarafından dernek binasına asıldı.

EMRE, 10 KİŞİDEN 1'İ

Emre Yılmaz'ın malul gazi olabilmesi için yürütülen yargı süreci hakkında bilgi veren dernek başkanı İsmail Kumartaşlı, 684 sayılı KHK'nın çıkmasının ardından mahkemeye başvurduklarını söyledi. Kumartaşlı, "684 sayılı KHK ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerlik hizmetini yaparken veya görevini icra ederken teröristlerle mücadele esnasında yaralanıp, maluliyet derecesi yani halk arasında 'çürük' raporu alamayan kişilere, bir kereye mahsus rapor almaları şartı ile gazilik verileceği duyuruldu. Emre Yılmaz, 2012 yılında Şırnak'ta malul sayılamayacak derecede yaralanmıştı. Biz 684 sayılı KHK gereği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden raporumuzu aldık. Emre Yılmaz 684 sayılı KHK'dan yaralanarak malul gazi olmuş oldu. Emre kardeşimiz Türkiye'de bu haktan yararlanan 10 isimden 1'idir. Aynı zamanda Afyonkarahisar'da da tek isimdir" dedi.

'KHK OLMASA GAZİ OLAMIYORDUM '

Şırnak'ın Uludere ilçesinde havan saldırısı sonrasında yaralandığını söyleyen Emre Yılmaz, malul sayılacak derecede rapor alamadığını söyledi. 684 sayılı KHK'nın çıkmasının ardından başvuruda bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Başvuru sonrasında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildim. Raporu aldıktan sonra mahkemeye başvurduk. Gazi sayıldım. Bu süreç 7 yıl sürdü. İki ayağıma şarapnel isabet etti. Halen sağ ayağımda şarapnel duruyor. KHK çıkmasaydı gazi olamayacaktım" diye konuştu.
 

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