Güney Kore'den Osmaniyeli gazilere madalya

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - GÜNEY Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şube Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Kore Hükümeti tarafından gönderilen madalya ve sertifikaları gazilere verdi. Albay Park konuşmasında Güney Kore'nin bugünkü ekonomik başarısının temelinde, Türk askerlerinin kanı olduğunu söyledi.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi yanındaki şube başkanlığında düzenlenen törene, Garnizon Komutanı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, gaziler ve yakınları katıldı.

"KAHRAMANLAR GİBİ SAVAŞTINIZ"

Törende konuşan Park, İstanbul'da Harp Akademisi'nde okuduğunu ve geçen yıl Türkiye'ye görevlendirildiğini belirtti. Park, şöyle konuştu:

"67 yıl önce siz buradan tam 8 bin kilometre uzaklıkta olan Kore'ye gittiniz. Kahramanlar gibi savaştığınızı biliyorum, Kore halkı da çok iyi biliyor. Şimdi Güney Kore, dünyanın 11'nci büyük ekonomisine sahip bir ülke oldu. Bunun sebebinin sizin orada o zaman dökülen kanlarınız olduğuna inanıyorum. Ateşe olarak en önemli ve birinci görevim, ülkenizdeki Kore Gazileri ile ilgilenmektir. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Şehitlerimize tanrıdan rahmet dilerim."

KORE DEVLETİNDEN AHDE VEFA ÖRNEĞİ

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan ise konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı, Kore Savaşı ve İstiklal Savaşına katılan gazilerin oluşturduğu bir dernek olduklarını belirtti. Tandoğan, şöyle konuştu:

"Amacımız; gazilerimize sahip çıkmak, onların unutulmadıklarını kendilerine ifade etmektir. Kore savaşı 1950-53 yılları arasında meydana geldi ve bu savaşa 21 bin 212 Türk askeri katıldı. Şu anda hayatta olan Kore gazisi 2 bin 500 civarında. Her ne kadar madalya verilmesi gecikti diye düşünürseniz, yine de gecikmiş sayılmaz. Türkiye Cumhuriyeti, ne Kore gazilerine ne de Kıbrıs gazilerine madalya vermedi, onu da parantez içerisinde açıklayayım. Dolayısıyla Kore Devleti, askeri ataşesi vasıtasıyla Kore gazilerimizi ziyaret ediyor. Bugün burada Kore Devleti bir ahde vefa örneğini sergiliyor."

Konuşmaların ardından, Kore Hükümeti tarafından 3 Kore gazisine madalya, 4 Kore gazisi torununa eğitim bursu ve 6 Kore gazisine Türk Askerini temsil eden minyatür heykel verildi.

Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Emin Esen, ziyaret anısına Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park'a plaket ve Atatürk Posterli küçük duvar halısı hediye etti.

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